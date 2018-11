Fogo em apartamento na Suíça mata seis pessoas, incluindo crianças

Alerta chegou de madrugada para incêndio em prédio de Solothurn.

10:37

Um residente apercebeu-se do fumo e alertou as autoridades, por volta da 2h00. Havia cerca de 30 pessoas no edifício, e várias delas ficaram feridas.



O fogo terá começado nos pisos inferiores, levando o fumo a subir aos andares de cima. Um edifício vizinho foi evacuado por segurança.

Seis pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira num fogo que deflagrou num apartamento da cidade de Solothurn. A polícia revela que há crianças entre as vítimas mortais, sem revelar mais pormenores, revela a Reuters.