O Cazaquistão tem sido palco, desde domingo, de vários protestos que depressa escalaram em violência nas ruas, com pelo dezenas de mortos (incluindo pelo menos 12 polícias) e largas centenas de pessoas feridas (incluindo mais de 350 elementos das forças de segurança), o que levou, esta quarta-feira à noite, a Rússia enviar tropas para o país para conter os milhares de manifestantes que invadiram várias cidades do país, a pedido do governo cazaque e do presidente Kassym-JomartTokayev, no que foi apelidada de uma "missão de manutenção da paz".



Na origem das violentas manifestações está o aumento do preço dos combustíveis, mas depressa a população aproveitou o ‘mote’ para sair à rua e manifestar o seu descontentamento com outras questões políticas e governamentais que assolam o país há algum tempo.

