Fogos na Califórnia já mataram 63 pessoas e há 630 desaparecidos

Chamas arrasaram a cidade de Paradise e as equipas de resgate continuam a procurar cadáveres. Fogos ainda estão ativos.

11:47

Os fogos que assolam a Califórnia há mais de uma semana já provocaram pelo menos 63 mortos e as autoridades têm uma lista de 631 pessoas dadas como desaparecidas, revelam hoje vários media americanos.



O caso mais grave é o de Paradise, cidade de 27 mil habitantes que foi completamente varrida do mapa ao ser atingida pelas chamas. Equipas especializadas na deteção de cadáveres estão no terreno com cães treinados, à procura de vítimas. Teme-se que o balanço de mortos possa subir consideravelmente nos próximos dias.



O fogo de Campfire - que designa uma sucessão de incêndios com pontos de contacto entre si - é já um dos mais letais de sempre no Estado da Califórnia



As autoridades estimam que arderam 12 mil edifícios e ainda há povoações em risco porque, em várias regiões, as chamas ainda não estão dominadas.



Os bombeiros dizem que 40 do perímetro do fogo de Camp Fire está dominado, enquanto outro fogo, o de Woosley, tem 57% da área sob controlo dos bombeiros.