Foguete que transportava satélite espanhol desaparece no espaço oito minutos após lançamento

We have liftoff for #SEOSATIngenio and #Taranis satellites: they are on their way towards space!#VV17



Uma anomalia na trajetória identificada pela Agência Espacial Europeia levou ao desaparecimento no espaço do foguete Vega que transportava Ingenio, o primeiro satélite de observação terrestre com tecnologia "100% espanhola", como descreve o jornal espanhol El País.O foguete desviou-se da rota oito minutos após o lançamento, ocorrido na manhã desta terça-feiraEspacial KurúA anomalia ocorreu, segundo técnicos do centro da Agência Espacial Europeia, após o motor da última etapa do foguete ter sido acionado.Além do Ingenio, o foguete transportava também o satélite francês Taranis. Foi lançado no horário previsto, e estava programado, de acordo com os planos da Arianespace -para separar o satélite espanhol 54 minutos após o lançamento e iria fazer o mesmo com o satélite francês 1 hora e 42 minutos depois do foguete lançado.Os técnicos tentam agora recolher mais dados para voltar a identificar o foguete.