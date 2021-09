Jovem disse que foi alvo de ataque homofóbico para esconder práticas masoquistas

Oito encapuzados teriam atacado este domingo à tarde um jovem de 20 anos que estava a entrar em casa no bairro de Malasaña, em Madrid. Era esta pelo menos a versão inicial do alegado crime que estava a ser tratado como um ataque homofóbico.



Agora, a vítima mudou a versão da história e diz que afinal "foi tudo consentido". Na altura da queixa, o jovem de 20 anos referiu que o grupo cortou-lhe o lábio inferior e baixou-lhe as calças de seguida.





Com as calças em baixo, escreveram a palavra "maricas" com recurso a uma faca nas nádegas.

Era este o testemunho inicial que agora foi desmentido pelo próprio rapaz. Tudo não passou de uma farsa para esconder um encontro com práticas masoquistas com outras duas pessoas, segundo noticia a imprensa espanhola esta quarta-feira.O caso desencadeou uma onda de reações em Espanha e até o próprio presidente do Governo, Pedro Sánchez, recorreu ao Twitter para condenar o alegado ataque homofóbico.Sanchez convocou mesmo uma reunião de emergência com a Comissão com o objetivo de combater os crimes de ódio.O ministro do Interior já reagiu à mudança de testemunho e referiu que a denúncia é "anedótica" e que não deve servir para banalizar a homofobia.