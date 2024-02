“Foi provocada por Putin e pelos seus capangas”: Joe Biden sobre morte de Alexei Navalny

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não tem dúvidas de que a morte de Alexei Navalny "foi provocada por Putin e pelos seus capangas" e que apesar de estar "indignado, não está surpreendido com a notícia"."Ele enfrentou corajosamente a corrupção, a violência e todas as coisas que o governo de Vladimir Putin estava a fazer. Putin é responsável pela morte de Navalny", afirmou Biden, citado pela Reuters.Alexei Navalny morreu esta sexta-feira numa colónia penal no Ártico, para onde tinha sido transferido em dezembro, depois de ter estado numa prisão na região de Vladimir Putin, a menos de 200 quilómetros de Moscovo. O ativista, de 47 anos, era considerado um dos principais opositores do regime russo.