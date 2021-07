Foi raptada, violada e passou 18 horas com um serial killer mas conseguiu fugir. Agora conta toda a história

A mulher conta a história arrepiante no documentário 'Escaping Captivity: The Kara Robinson Story'.



Kara Robinson Chamberlain, de 34 anos, foi raptada e violada por um serial killer em 2002 quando tinha apenas 15 anos, nos Estado Unidos da América. A adolescente conseguiu escapar ao homem, que já tinha assassinado três jovens.A mulher conta a história arrepiante no documentário 'Escaping Captivity: The Kara Robinson Story'.

"Fiquei 18 horas com ele. Deu-me drogas e agrediu-me sexualmente várias vezes. Eu sabia que tinha de fugir, só precisava de descobrir como", revela.



Na manhã seguinte, Kara acordou algemada à cama com Evonitz a dormir ao lado. Com cuidado para não acordar o agressor, a jovem conseguiu tirar uma das algemas, vestiu-se e saiu da casa onde estava presa.



Assim que viu um carro, a adolescente alertou o condutor de que era vítima de rapto e este levou-a até uma esquadra da polícia.



Quando os agentes chegaram à casa de Richard Evonitz, este já tinha fugido.



Foi encontrado três dias após o rapto de Kara e acabou por disparar sobre si prórpio, e morrer, para não ser capturado pelas autoridades.



"Fiquei 18 horas com ele. Deu-me drogas e agrediu-me sexualmente várias vezes. Eu sabia que tinha de fugir, só precisava de descobrir como", revela ao The Mirror.

O predador sexual parou o carro e levou a jovem para dentro do seu apartamento, sem que os vizinhos se apercebessem.