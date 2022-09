"Foi uma inspiração": Primeira-ministra britânica sobre morte de Isabel II

Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica reagiu à morte da Rainha Isabel II. Durante o seu discurso, a líder do Governo afirmou que a "a Rainha Isabel II era um rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída" e o "próprio espírito do país"."Deu-nos a estabilidade e a força que precisávamos. É extraordinário como conseguiu manter-se com esta graça, e com esta capacidade de resistência e sobriedade", acrescentou Liz Truss."Estamos todos devastados. A morte da rainha é um grande choque para a nação e para o mundo", lamentou a primeira-ministra britânica.Na sua declaração, Liz Truss disse ainda que para si foi "uma inspiração" e marcou uma era.A sucessora de Boris Johsom debruçou-se também sobre o seu encontro com a monarca, há dois dias, em Balmoral e referiu que a devoção da rainha ao dever era um "exemplo para todos nós".Esta assinalou assim uma "nova era" com a sucessão ao trono do Rei D. Carlos III: "Hoje a Coroa passa - como já o faz há mais de mil anos - ao nosso novo monarca, o nosso novo Chefe de Estado: Sua Majestade, o Rei Carlos III"."E enquanto choramos, devemos unir-nos como um povo para o apoiar. Para o ajudar a suportar a espantosa responsabilidade que ele agora carrega para todos nós"."Oferecemos-lhe a nossa lealdade e devoção, tal como a sua mãe tanto dedicou a tantos durante tanto tempo. E com o passar da segunda era Elizabetana, inauguramos uma nova era na magnífica história do nosso grande país - exactamente como Sua Majestade teria desejado - dizendo as palavras "Deus salve o Rei", finalizou Liz Truss.Em atualização