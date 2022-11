Fome ameaça oito milhões de pessoas no Sudão do Sul

Quase oito milhões de pessoas no Sudão do Sul, dois terços da população, estão em risco de insegurança alimentar e de fome, advertiram as Nações Unidas, num relatório conjunto de três agências da instituição divulgado esta quinta-feira.

"A fome e a subnutrição estão a aumentar nas zonas afetadas pelas cheias, secas e conflitos no Sudão do Sul, e algumas comunidades estão em risco de morrer de fome, a menos que a assistência humanitária seja sustentada e que as medidas de adaptação climática sejam reforçadas", diz o relatório.

O relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Programa Alimentar Mundial (PAM) afirma que a proporção de pessoas que enfrentam elevados níveis de insegurança alimentar e subnutrição "nunca foi tão elevada", excedendo mesmo os níveis verificados durante o conflito no país entre 2013 e 2016.