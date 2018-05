Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foragido da Lava Jato refugia-se em casa de irmã de Amália

Raul Schmidt esteve na residência de Celeste Rodrigues.

Por Magali Pinto | 01:30

Raul Schmidt foi localizado esta quinta-feira em casa de Celeste Rodrigues, irmã da fadista Amália. O arguido do caso Lava Jato - cuja extradição era pedida pelas autoridades brasileiras desde 2015 - livrou-se, no entanto, de ser conduzido pelos inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, devido ao despacho do Supremo que esta quinta-feira manteve a libertação de Schmidt "por se ter esgotado o prazo para a sua entrega ao Brasil, com a consequente ilegalidade da manutenção da sua detenção. Esse acórdão transitou em julgado".



Perante isto, o Tribunal da Relação de Lisboa, que tinha decidido recentemente pela sua extradição, determinou assim "o cancelamento da ordem de extradição e o cancelamento dos mandados de entrega do extraditando".



Tal como o CM noticiou Raul Schmidt travou conhecimento com várias figuras ligadas ao fado e foi nesse meio que criou amizade com Madonna desde que a cantora veio viver para o nosso país. E também com Celeste Rodrigues.



O empresário Raul Schmidt é suspeito, no caso Lava Jato, de crimes graves como corrupção, associação criminosa e branqueamento de capitais.



Luta na Justiça desde 2016

Raul Schmidt foi detido pela primeira vez em Portugal em março de 2016. Desde então tem travado uma batalha judicial que lhe permitiu ficar em liberdade.



Corrupção na Petrobras

O empresário é investigado desde 2015 no âmbito do processo Lava Jato. É suspeito de corromper três ex-diretores da Petrobras.



Casa de luxo no Castelo

Schmidt vive num condomínio de luxo na zona do Castelo, numa casa avaliada em três milhões de euros.