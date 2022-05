Cardeal católico e três outras pessoas detidos por ameaça à segurança em Hong Kong

As autoridades de Hong Kong detiveram esta quarta-feira um cardeal católico romano, um cantor e outras duas pessoas por suspeita de conluio com forças estrangeiras, colocando em risco a segurança nacional da China.

O cardeal Joseph Zen, a cantora Denise Ho, a advogada Margaret Ng e o académico Hui Po-keung foram detidos pela Polícia de Segurança Nacional de Hong Kong, anunciou a organização de defesa de direitos humanos com sede no Reino Unido Hong Kong Watch.

Aparentemente, as detenções estão relacionadas com o papel desempenhado por estas pessoas como administradores do Fundo de Auxílio Humanitário 612, uma organização, entretanto extinta, que forneceu assistência jurídica a pessoas que participaram nas manifestações pró-democracia de 2019.