Foram feitos disparos acidentais em estúdio antes do trágico incidente de Alec Baldwin

Foram feitos pelo menos dois disparos acidentais com armas de fogo nos estúdios de gravação do filme "Rust" dias antes de Alec Baldwin ter alvejado o realizador e a diretora de fotografia.

Os disparos ocorreram a 16 de outubro e originaram uma reclamação a um supervisor sobre a segurança em estúdio, revelaram ex-membros da equipa.

Contudo, segundo o New York Times, não ficou claro se foi aberta alguma investigação sobre os dois primeiros incidentes, antes de ocorrer a tragédia que vitimou Halyna Hutchins.



O ator Alec Baldwin acertou na sexta-feira no ombro do realizador, Joel Souza, tendo este sido transportado de imediato para os cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, nos EUA. Já Halyna Hutchins, de 42 anos, acabou por falecer.