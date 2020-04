Força Aérea identifica embarcações de tráfico de droga e imigração ilegal no Mediterrâneo

Uma aeronave P-3C CUP+, da Força Aérea Portuguesa, foi empenhada na passada quarta-feira, dia 15 de abril, numa missão da operação "Sea Guardian" da NATO. A mesma permitiu identificar nove embarcações associadas ao tráfico de estupefacientes, uma embarcação associada a imigração ilegal e outra abandonada, no Mediterrâneo.De acordo com um comunicado oficial da Força Aérea, "a aeronave, operada pela Esquadra 601 "Lobos", conhecida pela sua autonomia, permitiu patrulhar uma área com cerca de 120.000 Km2 no mar mediterrâneo, num total de sete horas e quarenta e cinco minutos de voo, identificando 1200 contactos".A operação foi da responsabilidade da NATO e teve como principal objetivo "contribuir para a segurança marítima deste mar, através do incremento do conhecimento situacional marítimo e da capacitação de parceiros".