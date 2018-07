Força aérea sueca bombardeia incêndio e consegue extingui-lo

deflagrava num campo de tiro militar repleto de bombas por explodir, que a equipa conseguiu extinguir as chamas.O pedido por parte das forças civis para que se bombardeasse a zona foi recebido pelo coronel Anders Persson que revelou à TSF que inicialmente estranhou a tática e que esta só foi possível devido ao terreno ser isolado.Numa situação em que houvesse zonas civis, seria mais perigoso usar a mesma tática.A explosão da bomba fez com que os níveis de oxigénio baixassem, controlando assim as chamas - que se alimentam de oxigénio - num raio de cem metros ao redor da bomba.Esta poderá vir a ser uma medida a usar para extinguir os incêndios na Suécia , mas só em zonas que sejam distantes da civilização.A Suécia foi obrigada a pedir ajuda internacional para combater os incêndios que ainda lavram.