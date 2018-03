Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força mulher a comer do lixo após lhe chamar gorda

Esposa sofria pressões psicológicas do marido.

12:55

Taanveer Ghani, de 57 anos, forçou a sua esposa, Farzana Kauser, de 37, a comer lixo, e foi considerado culpado por abusos psicológicos.



O casal deu um nó na sequência de um matrimónio arranjado no Paquistão, em 2015. A mulher mudou-se para o País de Gales apenas no verão do ano passado para ir viver com o marido.



No entanto, os três primeiros meses de vida em comum foram suficientes para Farzana tentar fugir de casa, alegando "abusos emocionais e financeiros" por parte do esposo.



Em tribunal, a juiza deu como provado que a mulher era vítima de várias pressões psicológicas relativamente ao seu peso. Todos os dias, Farzana era obrigada a pesar-se e era conforntada com as exigências do marido.



Durante a sessão, a mulher confessou que comia a comida que o marido deitava fora, assim que este saía de casa. "Era a única forma de me alimentar", lamentou.



Ghani vai ser condenado no próximo dia 26 de abril.