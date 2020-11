Forças alternativas a Bolsonaro-Lula vão governar metade das capitais estaduais brasileiras

As forças da centro-direita brasileira alternativas à bipolarização entre o Presidente, Jair Bolsonaro, e o líder socialista Lula da Silva vão governar metade das capitais estaduais do país, segundo os resultados das municipais de domingo.

O fortalecimento dessas formações coincidiu com as duras derrotas sofridas tanto pelos candidatos que receberam o apoio do Presidente da extrema-direita, quanto pelos indicados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula.

Os três partidos de centro-direita mais tradicionais do país, que já haviam conquistado as autarquias de cinco capitais na primeira volta, a 15 de novembro, obtiveram neste domingo (segunda volta) mais oito, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, consideradas as mais importantes.