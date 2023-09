Forças Armadas americanas perdem rasto de caça de mais de 70 milhões de euros

O piloto ejetou-se em segurança, pelas 14h00 locais (19h00 em Portugal) e foi levado para um hospital com um estado de saúde estável.



Leia também EUA abateram balão-espião chinês que sobrevoava espaço aéreo norte-americano O piloto ejetou-se em segurança, pelas 14h00 locais (19h00 em Portugal) e foi levado para um hospital com um estado de saúde estável.A política republicana, Nancy Mace reagiu com incredulidade. "Como raio se perde um F-35) Como é que não há um localizador e estamos a perguntar aos populares para o encontrarem?", questionou.De facto, segundo o The Guardian, os F-35 foram feitos para serem discretos e difíceis de detetar. "Não conseguem vê-lo, literalmente. É difícil combater um avião que não conseguimos ver", disse, quando era presidente, Donald Trump.

Os oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) estão a pedir ajuda aos populares para encontrarem um caça F-35 do qual perderam o rasto após o piloto se ter ejetado, no domingo, informa o The Guardian.A aeronave, pertencente aos Fuzileiros Navais americanos ('Marine Corps'), está desaparecida desde que um piloto se ejetou devido a um "contratempo" quando sobrevoava North Charleston, cidade do estado de Carolina do Sul, nos EUA. A busca pelo caça está centrada, sobretudo, em dois lagos dessa localidade.