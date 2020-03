Forças Armadas dos EUA cedem 5 milhões de máscaras e 2 mil ventiladores no combate ao coronavírus

O ministro da Defesa dos Estados Unidos anunciou que vão ser entregues às autoridades de saúde cinco milhões de máscaras e dois mil ventiladores para ajudar no combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Mark Esper explicou que os ventiladores em causa foram concebidos para serem usados pelos militares destacados e que, por isso, os militares vão ter de treinar os civis para que estes saibam usá-los.

Além disso, alguns dos equipamentos poderão ter uma utilização única, adiantou o responsável, citado pela agência norte-americana AP.





