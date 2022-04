Forças armadas francesas dizem ter filmado mercenários russos a enterrar corpos em Mali

O exército francês filmou o que diz serem mercenários russos a enterrar corpos, perto da base de Gossi, no norte do Mali, com o objetivo de acusarem os militares franceses de deixarem atrás de si uma vala comum.

Numa filmagem através de um drone, que a agência de notícias France-Presse (AFP) viu na noite de quinta-feira e que o exército francês diz ser um "ataque informativo", um grupo de soldados pode ser visto a cobrir corpos com areia.

O Estado-Maior das Forças Armadas (FA) francesas alega que estes são soldados brancos que identificou a partir de vídeos e fotografias tiradas noutros locais.