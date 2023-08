Forças bielorrusas realizam exercícios próximo da Polónia

Unidades de defesa antiaérea das Forças Armadas bielorrussas realizaram esta quarta-feira exercícios com lançamento de mísseis perto da fronteira com a Polónia, entre tensões com este país da NATO devido à proximidade do seu território de mercenários russos do Grupo Wagner.

Segundo o Ministério da Defesa da Bielorrússia, num comunicado publicado no seu 'site', os exercícios foram realizados no polígono Domanovski, localizado na região ocidental de Brest, na fronteira com a Polónia.

Nas manobras, nas quais participaram unidades do Comando Operacional Noroeste do Exército Bielorrusso, foram realizados exercícios de tiro com mísseis antiaéreos Strela-10, Igla e Tunguska.