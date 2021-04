Forças de segurança birmanesas utilizam armamento pesado contra manifestantes

As forças de segurança birmanesas utilizaram armamento pesado contra manifestantes que protestavam contra o golpe militar na cidade de Bago, a cerca de 50 quilómetros ao norte de Rangum, noticia hoje a imprensa local.

Um morador do local declarou ao portal de notícias Myanmar Now que as forças de segurança "estavam a disparar com armas pesadas" desde a madrugada de hoje contra um grupo de manifestantes.

O Myanmar Now divulgou uma série de fotografias a mostrar um projétil, que poderia ser um pedaço de um morteiro.