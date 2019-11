Forças de segurança mexicanas matam cinco homens durante tiroteio

As forças de segurança mexicanas mataram pelo menos cinco suspeitos de um cartel durante um tiroteio que ocorreu este sábado no sábado em Villa Union, perto da fronteira com os EUA, disseram autoridades do estado de Coahuila.De acordo com a agência Reuters, o tiroteio ocorreu cerca das 12h00 (hora local) durante confrontos a cerca de 65 quilómetros da cidade fronteiriça de Piedras Negras.Em atualização