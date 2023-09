Forças do Azerbaijão e da Arménia chegam a acordo para cessar-fogo após operação militar para controlar Nagorno-Karabakh

Os arménios étnicos da região separatista de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, concordaram esta quarta-feira, com uma proposta de cessar-fogo, 24 horas depois de o país ter iniciado uma ofensiva para assumir o controlo da região que matou dezenas e feriu centenas de pessoas.De acordo com a Reuters, as forças separatistas arménias em Karabakh afirmaram que o Azerbaijão tinha rompido as suas linhas e assumido o controlo de uma série de alturas e entroncamentos rodoviários estratégicos, enquanto o mundo ficava parado, sem fazer nada.A auto denominada "República de Artsakh" disse que, nestas circunstâncias, não tinha outra opção senão cessar-fogo a partir das 13h00 locais (10h00 em Lisboa) desta quarta-feira."As autoridades da República de Artsakh aceitam a proposta do comando do contingente russo de manutenção da paz para cessar fogo", afirmou."Com a mediação do comando do contingente russo de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh, foi alcançado um acordo sobre a cessação total das hostilidades a partir das 13h00 de 20 de setembro de 2023."De acordo com a Reuters, o Azerbaijão iniciou a operação contra Nagorno-Karabakh na terça-feira, depois de algumas tropas terem sido mortas no que Baku disse serem ataques provenientes da região montanhosa, que o Azerbaijão bloqueou durante nove meses.Internacionalmente, Nagorno-Karabakh é conhecido como parte do Azerbaijão.Em atualização