Forças dos EUA detêm seis militantes do grupo Estado Islâmico na Síria

As forças norte-americanas realizaram três incursões militares no leste da Síria e capturaram seis militantes do grupo Estado Islâmico (EI), revelou esta terça-feira, num comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos.

No documento, o Comando Central norte-americano indicou que os ataques realizaram-se nas últimas 48 horas e identificou um dos militantes detidos como "al-Zubaydi", um "alto oficial [do EI] na província da Síria", alegadamente envolvido no planeamento de ataques neste país.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede em Londres, duas das três incursões militares norte-americanas ocorreram nas regiões de Deir el-Zour e Hassakeh, no leste do país, e as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, também estiveram envolvidas.