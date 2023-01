Forças ucranianas abateram 45 drones russos noite de Ano Novo

A Rússia continuou com os intensos ataques a Kiev e a outras zonas da Ucrânia no primeiro dia do novo ano. Segundo a agência Reuters, o comando da Força Aérea da Ucrânia disse terem sido destruídos 45 drones russos pelos sistemas de defesa aérea, 32 deles na região de Kiev.

O recolher obrigatório, que vai das 19h00 à meia-noite, manteve-se em todo o país, tornando impossível as comemorações de 2023 em espaços públicos. No entanto, segundo fontes da Reuters, chegaram a ser audíveis gritos das varandas onde se pôde ouvir "Glória à Ucrânia! Glória aos heróis!".

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, referiu nas redes sociais que os fragmentos dos mísseis abatidos "causaram danos mínimos no centro da capital", e relatos preliminares indicam que não há qualquer registo de feridos.



Segundo a Reuters, Andrii Nebytov, chefe da polícia de Kiev, publicou uma fotografia no Telegram em que é possível ver um pedaço de drone usado no ataque à capital, com uma placa escrita à mão em russo em que se pode ler "Feliz Ano Novo".

Nas 24 horas anteriores, o principal comando da Ucrânia disse que a Rússia tinha lançado 31 mísseis e feito 12 ataques.