Forças ucranianas encontram 10 salas de tortura em cidade reconquistada aos russos

As autoridades ucranianas anunciaram, esta sexta-feira, a existência de, pelo menos, dez salas de tortura utilizadas pelas tropas russas no território reconquistado no nordeste da Ucrânia, estando dois deles localizados em Balakliya, na Ucrânia. Esta já é a segunda denúncia feita por Kiev.

À medida que as tropas ucranianas vão reconquistando os territórios perdidos na zona leste, são vários os crimes de guerra russos que têm vindo ao de cima. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, acredita-se que estas salas eram utilizadas pelas tropas de Putin para prender ucranianos.

Igor Klemenko, chefe da polícia ucraniana, relatou que as autoridades já abriram cerca de 200 processos criminais de forma a investigar os crimes cometidos pelas forças de Moscovo.

No passado dia 14 de setembro já tinha sido encontrada a primeira sala de tortura em Balakliya. Esta tinha um aspeto sombrio e tinha cravado na parede várias orações acompanhadas por um crucifixo. Nesse dia, o Ministério da Defesa ucraniano mencionou que "a Rússia deve ser responsabilizada por este flagrante genocídio".