Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ford chama às oficinas quase 2 milhões de carros na América do Norte

Foram reportados 17 casos de início de incêndio ou fumo nos EUA e seis no Canadá.

14:44

A Ford vai chamar às oficinas perto de dois milhões de viaturas na América do Norte devido um defeito nos pré-tensores dos cintos de segurança que implica risco de incêndio, anunciou hoje o construtor automóvel.



Segundo a marca, citada pela agência France Presse (AFP), em causa está um problema nos pré-tensores dos cintos dos bancos dianteiros do modelo 'pickup' F-150, o veículo mais vendido nos EUA, designadamente nas viaturas produzidas entre 2014 e 2018 em duas fábricas norte-americanas.



De acordo com a Ford, foram reportados 17 casos de início de incêndio ou fumo nos EUA e seis no Canadá, mas não há registo de acidentes ou feridos relacionados com este problema.