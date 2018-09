Ford condenada a pagar 611 mil euros por vender carros com defeito na Tailândia

Transmissões defeituosas também foram alvo de ações legais dos consumidores tanto nos Estados como no Canadá.

Um tribunal tailandês condenou a norte-americana Ford Motor Co. a pagar uma indemnização de 611 mil euros a 291 clientes pela venda de carros equipados com transmissões defeituosas.



A decisão do Tribunal Civil do Sul de Banguecoque foi vista esta sexta-feira como uma vitória num país onde os consumidores raramente são indemnizados.



A maioria dos queixosos deste processo coletivo vai receber pagamentos entre os 6,79 euros e os 679 euros, dependendo do número de vezes e do tempo que os carros passaram nas oficinas de automóveis a serem reparados.



A Dearborn, subsidiária australiana da Ford, já havia sido multada em dez milhões de dólares australianos (6,45 milhões de euros) pela má gestão de reclamações sobre transmissões defeituosas em milhares de carros.



As transmissões defeituosas também foram alvo de ações legais dos consumidores tanto nos Estados como no Canadá.