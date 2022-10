Formação em empreendedorismo cultural apoiada pela UE, Portugal e Espanha arranca em Díli

Trinta e cinco agentes e atores culturais timorenses participam a partir desta segunda-feira no primeiro curso de formação em empreendedorismo cultural e fontes de financiamento, no âmbito de um programa apoiado por Portugal, Espanha e a União Europeia.

"Esta é uma ação muito importante porque dará instrumentos para cada vez mais o setor cultural em Timor-Leste poder ter mais acesso a financiamentos, organizar ideias e transformá-las em projetos", disse Cristina Isabel Faustino, adida para a cooperação da Embaixada de Portugal em Díli.

"Estamos muito satisfeitos de ter o máximo número de formandos possível e de termos recebido mais candidaturas do que o que podemos acolher. Realizaremos segunda edição já no próximo ano e poderemos assim ter este curso com mais artistas e empreendedores e representantes da Secretaria de Estado de Arte e Cultura", notou.