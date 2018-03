Formigas andam sobre recém-nascidos internados em maternidade

Situação, que põe em causa a saúde dos bebés, já é recorrente no estabelecimento brasileiro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:18

O caos na saúde pública brasileira, que produz diariamente cenas chocantes em unidades hospitalares de pequenas e grandes cidades, acaba de produzir imagens verdadeiramente aterradoras numa maternidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Nas imagens, é possível ver formigas a andar sobre recém-nascidos internados na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo Infantil da Maternidade Odete Valadares.

Numa das imagens mais chocantes, as formigas caminham tranquilamente pelo rosto de um bebé deitado numa das incubadoras destinadas a recém-nascidos que nasceram prematuros ou com algum tipo de problema que requer cuidados especiais. As fotografias foram divulgadas pela Asthemg, Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais.

A direção da Maternidade Odete Valadares reconheceu a situação e, em comunicado, garantiu que já foram tomadas todas as medidas necessárias para a sua resolução, nomeadamente o uso de formicidas mais potentes. Ainda foi revelada a realização de uma desinfeção na UTI neo-natal. Ainda de acordo com a direção daquela unidade hospitalar, os bebés foram transferidos para outras salas e todas as incubadoras foram substituídas.

Segundo a Asthemg, o ataque de formigas a recém-nascidos é recorrente naquela maternidade, sendo que apesar das desinfestações os insetos continuam a voltar. De acordo com a associação, o risco para os bebés, já por si extremamente vulneráveis, é enorme, pois as formigas não se limitam a invadir as incubadoras e caminhar sobre os recém-nascidos, visto que também invadem tubos, equipamentos de soro, entre diversos outros materiais.

A direção da maternidade afirma que desta vez as formigas não vão reaparecer, pois a desinfestação foi rigorosa e todas as práticas de limpeza e higienização de rotina foram alteradas e ampliadas. O bebé que surge nas imagens com formigas no rosto encontra-se saudável, segundo um comunicado dos gestores da unidade hospitalar.