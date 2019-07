Forte explosão perto da embaixada norte-americana no Afeganistão

Uma forte explosão abalou esta segunda-feira Cabul, perto da embaixada norte-americana, sendo visível uma densa coluna de fumo no centro da capital afegã, disseram as autoridades.

"Às 08h55 (04h25 em Lisboa) ocorreu uma explosão no distrito de Puli Mahmood Khan, em Cabul. Daremos mais detalhes mais tarde", declarou o porta-voz do Ministério do Interior Nasrat Rahimi.

Ao início da manhã, as ruas da capital encontram-se lotadas.