Forte explosão em complexo químico abala Tarragona. Veja as imagens

Catalunha. O impacto da explosão foi acompanhado por um círculo de chamas e fumo, visível a quilómetros.



Segundo avança o jornal espanhol El País, de acordo com informação avançada pelos bombeiros locais, há pelo menos quatro feridos a registar.



Uma forte explosão, num complexo químico, provocou um incêndio de grandes dimensões durante a tarde desta terça-feira, em Tarragona, na

As autoridades já procederam ao isolamento daquela área e cortaram estradas de acesso ao local.

A Proteção Civil espanhola também já confirmou o incidente, mas afirmou ainda não ter conhecimento de feridos ou da extensão dos danos.





Alerta #PLASEQCAT per una explosió i incendi en una empresa del Polígon Sud de #Tarragona, encara per identificar. En aquests moments es desconeix si hi ha ferits