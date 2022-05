#ULTIMAHORA: Una fuerte explosión se ha registrado en Madrid, en la calle General Pardiñas esquina con Ayala, en el barrio de Salamanca.



https://t.co/pPojjmsGZh pic.twitter.com/YQzxe3EEkY — Conexión BTC Televisión Canaria (@Conexion_BTC) May 6, 2022

Uma forte explosão aconteceu esta sexta-feira no bairro de Salamanca, em Madrid, Espanha.Há pelo menos dezassete feridos ligeiros a registar, segundo os bombeiros de Madrid.A causa da explosão ainda não é conhecida."O edifício está muito afetado", referem os bombeiros.Fontes municipais referem que a explosão ocorreu num prédio com quatro andares, e que "os bombeiros estão a trabalhar no interior".Em atualização