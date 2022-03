Foi ouvida esta sexta-feira uma forte explosão numa refinaria de petróleo perto do circuito de Jeddah, que domingo recebe o GP da Arábia Saudita, a segunda prova do Mundial de Fórmula 1.Algumas fontes locais falam num ataque de um míssil. Segundo a Reuters, um movimento político-religioso do Yemen avisou que ia marcar uma posição com uma grande operação militar na Arábia Saudita.Uma extensa coluna de fumo negro cobre o local.