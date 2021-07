More images of Major explosion reported at the Jebel Ali Port in Dubai, UAE. -SabereenNews pic.twitter.com/NlixJ22B9H — Suribelle (@Suribelle1) July 7, 2021

Breaking news from Dubai:



Explosion reported in Jebel Ali seaport in Dubai in ship which departed from Iran several days ago. https://t.co/qsljZbucaI pic.twitter.com/ALyjYV0CoA — Adam Milstein (@AdamMilstein) July 7, 2021

#AHORA: comienzan a controlar el incendio en el puerto de Jebel Ali #UAE.

Fuentes hablan del que barco que sufrió la explosión hace dos días estuvo en Irán. pic.twitter.com/ROzBtr3EAz — Realidad internacional (@realidad_int) July 7, 2021

Uma explosão de um contentor que estava num navio atracado no Porto de Jebel Ali, no Dubai, abalou esta quarta-feira aquela cidade dos Emirados Árabes Unidos.Segundo fonte policial, a explosão provocou um incêndio que já está a ser combatido pelos bombeiros.Vários residentes na área da Marina do Dubai relataram ter ouvido e sentido a explosão. Várias janelas e portas de casas naquela zona foram abaladas pela explosão.