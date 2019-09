Forte sismo de 7,2 de magnitude atinge o Chile

UPDATE: Magnitude of earthquake off Chile upgraded to 7.2, USGS says https://t.co/4AjdWKcImf https://t.co/1tO4TqTPji — BNO News (@BNONews) September 29, 2019





Concepción, Chillán, Rancagua, Santiago, Valparaíso e até em Los Angeles, na Califónia. Não há registo de vítimas ou danos.



O centro de Alerta de Tsunami do Pacífico garante que "não há ameaças de tsunami".

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) refere que que o terremoto teve uma magnitude preliminar de 7,2. Já o

serviço sismológico do Chile avança com valores relativamente menores de 6,6.













Um forte terramoto de magnitude preliminar de 7,2 na Escala de Richter atingiu este domingo a costa central do Chile.O sismo ocorreu por volta das 12h57, horas locais, com epicentro no Oceano Pacífico e profundidade de 10 quilómetros - a cerca de 65 quilómetros a sudoeste da cidade de Constitución, na província de Talca.O abalo foi sentido em todo o país, inclusive nas cidades deEm atualização