Forte sismo de magnitude 6,1 abala Nicarágua

Um forte sismo sacudiu esta quinta-feira a Nicarágua, fazendo com que as pessoas fugissem para a rua, mas não há ainda relatos iniciais de danos ou vítimas.

O Instituto de Investigação Geológica dos Estados Unidos indicou que o sismo teve uma magnitude preliminar de 6,1 na escala de Richter -- abaixo de um cálculo inicial de 6,2 --, teve epicentro na costa do Pacífico do país, a cerca de 59 quilómetros a sul de Corinto, e ocorreu a 27,5 quilómetros de profundidade.

Foi fortemente sentido em Manágua, a capital nicaraguense, onde os residentes se concentraram do lado de fora das suas casas e os trabalhadores evacuaram os edifícios governamentais. Os viajantes que se encontravam no Aeroporto internacional da cidade foram retirados do terminal.