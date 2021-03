Um forte sismo foi registado este sábado no centro do Mar Adriático, segundo a imprensa italiana. O sismo de magnitude 5,6 a uma profundidade de 5 quilómetros.Foi sentido posteriormente um segundo abalo de 4,1 na escala de Richter.O abalo foi sentido em várias cidades de Itália, especialmente no Sul. Mas há relatos de ter sido sentido em Bari, Pescara, Nápoles ou Roma.