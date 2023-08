Forte turbulência em voo leva à hospitalização de 11 pessoas nos Estados Unidos

Pelo menos 11 pessoas foram hospitalizadas depois de um voo da companhia norte americana Delta Airlines ter sofrido forte turbulência quando estava a chegar a Atlanta, nos Estados Unidos, vindo de Milão, Itália.Em comunicado a companhia aérea informou que tanto os passageiros como os membros da tripulação, ficaram feridos após o voo 175 da Delta, "ter sofrido fortes turbulências" antes da aterragem em Atlanta.Segundo a NBC News, a empresa não esclareceu a gravidade dos ferimentos das vítimas.O avião encontrava-se a cerca de 40 milhas a nordeste do Aeroporto Internacional Hatrsfield-Jackson, em Atlanta, quando a tripulação deu conta da turbulência severa. A aeronave aterrou em segurança no aeroporto por volta das 19h00 locais (1h00 em Lisboa).No avião estavam 151 passageiros e 14 membros da tripulação do voo, informou a companhia aérea.