Fortes tempestades em Itália, França e Áustria causam 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira em França, Itália e Áustria devido a fortes tempestades, que arrancaram árvores, pedaços de tijolo do campanário veneziano de São Marcos e levaram mais de cem embarcações no mar Mediterrâneo a pedir socorro.

Na ilha francesa da Córsega, onde as rajadas atingiram os 220 quilómetros por hora em algumas zonas, deixando cerca de 45 mil habitações sem luz, morreram seis pessoas, incluindo uma rapariga de 13 anos na sequência da queda de uma árvore num acampamento na cidade costeira de Sagone e uma idosa de 72 anos quando a cobertura de um restaurante de praia caiu sobre a sua viatura em Coggia.

Foram ainda encontrados os corpos de um pescador de 62 anos e de um canoísta.

