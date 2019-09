Um jovem de 28 anos, que era assistente do serviço nacional de saúde do Reino Unido, deixou uma mensagem de despedida à namorada antes de se suicidar.



Os amigos da vítima afirmaram que o homem acreditava ter cancro da pele, linfoma de Hodgkin e transtorno bipolar. de acordo com a publicação do jornal Metro.

Matthew Hall enviou uma sms à namorada pouco tempo antes de se suicidar. "Foste a melhor coisa que me aconteceu – mereces muito mais do que eu alguma vez te poderia oferecer. Amo-te, perdoa-me", pode ler-se. Horas mais tarde, o corpo do jovem foi encontrado numa linha ferroviária perto da estação de Atherton, em Manchester.

No entanto, e apesar do testemunho dos amigos da vítima, as autoridades disseram que os relatórios médicos indicavam que o jovem não sofria de nenhuma das doenças.



A namorada do homem descreveu a noite em que este se suicidou dizendo que "tudo estava calmo" até que, por volta das 21h30, Matthew ficou alcoolizado e começou a agir de forma estranha. Inquirida pela polícia, Jessica Khokhar contou que o namorado acusou a mãe da jovem de ter namoriscado com ele quando em abril teve um ataque de asma e esta o quis ajudar.



O casal discutiu na noite da tragédia e trocaram várias mensagens. Na última mensagem enviada por Matthew, o homem pediu perdão e disse à namorada que a amava.

Matthew tinha o sonho de trabalhar como paramédico e era conhecido entre os colegas de trabalho pela sua compaixão e dedicação em ajudar os outros. Os familiares e amigos descreveram-no como sendo uma pessoa carinhosa, de confiança e muito trabalhador.