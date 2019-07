Foto de estrela-do-mar com rabo torna-se viral na rede social Twitter

Uma foto de uma estrela-do-mar tornou-se viral, na rede social Twitter, com 642 mil gostos, por causa da aparência invulgar.

Na imagem, a estrela-do-mar aparece encostada a uma pedra no oceanário e tal como descreve o autor da foto, parece ter um rabo.





Segundo o jornal britânico The Mirror, a foto foi publicada no Twitter por Akari, no final do mês passado, após ter visto o animal no Aquário do Pacífico, na Califórnia.

"Como a estrela-do-mar está posicionada verticalmente, a gravidade está a provocar a queda dos seus órgãos internos", acrescentou.

Significa que o aparente rabo é na verdade, apenas dois pedaços dos órgãos internos da estrela-do-mar.

Muitos dos utilizadores compararam a estrela-do-mar à personagem Patrick Star, da série televisiva SpongeBob SquarePants.





Saw a thicc ass starfish at the aquarium today pic.twitter.com/NwF0xYabHQ — ???(AKARI) (@Babyshoujo) June 30, 2019