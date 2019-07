Estragos em casas e carros soterrados. A tempestade que cobriu Guadalajara de gelo após vaga de calor

A cidade de Guadalajara, no México, foi surpreendida por uma tempestade de granizo nunca antes vista.Depois de temperaturas a rondar os 30 graus, as autoridades falam de gelo com dois metros de altura, carros soterrados e estragos em casas e estabelecimentos comerciais.O porta-voz da Proteção Civil local referiu que não há feridos mas que duas pessoas foram assistidas por mostrarem "sinais precoces de hipotermia"."Comçamos a perguntar-nos sobre se a mudança climática é real. Estes são fenómentos naturais nunca antes vistos", afirmou Enrique Alfaro, governador do estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara.