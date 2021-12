Fotografia de Natal de congressista norte-americano com armas gera indignação

Merry Christmas!

ps. Santa, please bring ammo. pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

O congressista norte-americano Thomas Massie, de Kentucky, publicou uma fotografia de Natal dele e do que parece ser a família, a sorrir enquanto seguram vários tipos de armas."Feliz Natal! ps: Pai Natal, por favor, traga munições", pode ler-se na publicação no Twitter.

Massie, que representa um distrito fortemente republicano, aparece na foto com mais seis pessoas a segurar armas semelhantes a metralhadoras e armas semiautomáticas. Segundo a lei nos EUA, armas como metralhadoras são restritas aos militares, polícias e civis que tenham licenças especiais para armas fabricadas antes de maio de 1986, avança o The Guardian.



O deputado democrata John Yarmuth condenou a fotografia do colega de Kentucky: "Juro que nem toda a gente no Kentucky é um idiota insensível".



A publicação surge poucos dias depois de um tiroteio numa escola de Michigan, nos EUA, ter vitimado quatro adolescentes. Ethan Crumbley, de 15 anos, enfrenta acusações de terrorismo e homicídio após o tiroteio mais mortal em escolas dos EUA este ano. Os pais foram detidos no sábado, acusados de homicídio culposo relacionado com o tiroteio. Segundo os procuradores, o casal comprou uma arma para o filho como prenda de Natal e ignorou todos os sinais de alerta, inclusive no dia do tiroteio.