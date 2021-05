Uma fotografia com quatro polícia de um departamento do Mississipi, nos EUA, está a criar polémica entre os internautas.



Na imagem surgem quatro agentes do Departamento de Polícia de Prentiss, armados e acompanhados por dois cães e um homem detido.





De acordo com o jornal The Independent, a fotografia foi tirada depois da detenção de Eric Boykin, suspeito de um assalto à mão armada a um banco.A caça ao homem contou com diversos meios no local, incluindo um drone. O suspeito foi apanhado numa área de floresta.