Fotografia de tripulantes da Ryanair a dormir no chão foi encenada

Imagens de câmara de vigilância do aeroporto de Málaga revelam o sucedido.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH — Ryanair (@Ryanair) 17 de outubro de 2018

Recorde-se que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) havia denunciado o caso, na sequência de um voo ter sido desviado para Málaga, em Espanha, devido à tempestade Leslie, com destino para o Porto.



Foram muitas as críticas que surgiram depois da fotografia com os tripulantes e funcionários da Ryan Air a dormir no chão ter sido partilhada. No entanto, a companhia aérea desmente o sucedido com imagens de uma câmara de vigilância do aeroporto de Málaga.



No vídeo é possível ver os tripulantes a fingir que dormem enquanto outra pessoa tira a fotografia.

Uma fotografia que mostra a tripulação portuguesa de um voo da Ryanair a dormir no chão foi encenada. A garantia foi dada na rede social Twitter pela companhia irlandesa através de um vídeo, tendo sido montado um cenário para que a fotografia fosse tirada.