Fotografia emblemática da Beyoncé ganha lugar em museu de Washington

Foi há um ano que Beyoncé foi capa da revista da Vogue americana, numa produção fotográfica assinada por Tyler Mitchell. Este ano, essas imagens foram expostas na coleção permanente da Smithsonian National Portrait Gallery, em Washington DC, EUA.

A imagem mostra Beyoncé a usar um vestido Valentino com um acessório de Philip Treacy, famoso pelos exuberantes chapéus.

Para além de mais uma marca na carreira já longa de Beyoncé, o artista que a fotografou, com apenas 24 anos de idade, entrou na história da indústria por imortalizar o momento, tornando-se o primeiro afro-americano a fotografar uma produção desta dimensão.





A year ago today we broke the flood gates open



Now I’m glad to share this picture is being acquired into the Smithsonian National Portrait Gallery’s permanent collection pic.twitter.com/T97rHU9u8J