Fotografia tirada num dia de praia em família arruína vida de homem britânico

Publicação no Facebook tem mais de 20 mil visualizações.

Ali Bronson, dono de uma loja de Kebabs, foi acusado de fotografar e observar crianças na praia enquanto passava um dia com a família numa praia em Lincolnshire, Inglaterra, no passado dia 7 de agosto. O homem de 26 anos viu publicada uma fotografia sua onde era acusado de pedofilia. A publicação contava já com mais de 20 mil visualizações.

Bronson diz que a publicação arruinou a sua vida. Depois de ser acusado de tirar fotografias a crianças à beira-mar, o homem diz que já não consegue manter o seu negócio como antes por ter vergonha de enfrentar as pessoas que viram a publicação com acusações alegadamente falsas. "Não é bom ser chamado de pedófilo", afirma Ali Bronson.

O homem diz que apenas tinha ido fumar com um tio e um primo para longe das crianças da família, enquanto passava um dia na praia com um grupo de cerca de 17 familiares. "Não há provas de nada, eu próprio poderia tirar uma foto semelhante a alguém e arruinar-lhe a vida", acrescenta.

Embora a publicação já não esteja disponível online, Ali continua a sentir o impacto das acusações no seu dia-a-dia. "Isto afetou bastante a minha vida, não tenho conseguido dormir, nem sair de casa", confessa o homem de 26 anos.

"Quando um amigo me mostrou a publicação eu achei piada e perguntei se era a sério, até que percebi as proporções que a fotografia tinha tomado e os milhares de visualizações e comentários que já tinha", confessa o homem ao jornal Mirror.

Bronson contactou de imediato a polícia e a fotografia foi eliminada das redes sociais. O homem promete tomar medidas legais para que seja feita justiça.