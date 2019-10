Fotografias em biquíni ou com cães rendem mais encontros nas aplicações amorosas

Um estudo recente realizado pela eHarmony, uma empresa que gere um site de namoros online, concluiu que as mulheres que publicam fotografias em biquíni e a abraçar cães nas redes sociais têm mais oportunidades de conseguir um encontro através das aplicações para esse efeito.

De acordo com o jornal Metro, para realizar este estudo, os investigadores da empresa sediada em Los Angeles, na Califórnia, recolheram uma série de fotografias de vários perfis de mulheres e homens e pediram a várias pessoas para classificá-las tendo em conta os critérios de confiança, atratividade, simpatia e databilidade (dados e gostos comuns).

Para que os resultados fossem homogéneos, os autores da pesquisa procuraram utilizar o mesmo modelo feminino e másculo em 18 cenários diferentes.

Apesar de as fotografias de mulheres em biquíni terem sido classificadas como as mais atraentes, as imagens em que apareciam cães tiveram maior pontuação no que diz respeito à databilidade. Esta conclusão permitiu aos investigadores compreender que apesar de as fotografias em biquíni despertarem atrações, as imagens que representam responsabilidade e atenção para com algo compensa mais a longo prazo no que diz respeito a encontros e relações amorosas.