Fotógrafo captura "visão alucinante" de arco-íris duplo em planalto de Inglaterra

Um fotógrafo britânico capturou na manhã de domingo, dia 24 de outubro, uma "visão alucinante" de um arco-íris duplo completo ao longo do planalto de Peak District, em Inglaterra.



Danny Shepherd, autor da imagem, disse à BBC que já tira fotografias naquele local há mais de 20 anos e que nunca tinha visto nada assim. "Quando o arco-íris apareceu, eu parecia uma criança numa loja de doces", referiu.





Para o fotógrafo a vista do arco-íris na manhã de domingo parecia "uma festa única de um milhão de cores" e descreve o momento como "alucinante".Danny Shepherd partilhou as imagens na rede social Facebook e as fotografias têm feito bastante sucesso, com o homem a receber muitos elogios ao longo das últimas horas.